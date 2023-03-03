Девочку столкнули с 6 этажа с гостиницы Риксос

В Туркестане несовершеннолетнюю девочку пытались вовлечь в занятия проституцией.

В обращение в фонд «Не Молчи» сказано, что молодая девушка Б. пригласила 17-ти летнюю девочку приехать в Туркестан на заработки. Суть заработка интимная услуга, гражданка Б. нашла ей клиента.

«Клиент заказывает на 2 часа, час 70 тысяч тенге. Клиент отправляет несовершеннолетней на каспий 140 тысяч тенге, та сразу же переводит деньги Б. Клиент снимает номер в гостинице Риксос, туда Б. отправляет несовершеннолетнюю, но так как ранее она никогда этого не делала, девочка начинает сильно паниковать. Говорит, что у нее месячные, она не может. Клиент отказывается от услуги и просит деньги обратно 140 тысяч тенге. Девочка звонит Б. чтобы она отправила деньги, Б. отказывается отправлять деньги обратно, требует, чтобы та отработала с клиентом».

Далее между клиентом и девочкой начинается конфликт в ходе которого, клиент закрывает несовершеннолетнюю в номере и уходит.

Далее в номер зашли три женщины, которые избили девочку и заперли её на балконе. Несовершеннолетняя пыталась дозвониться до Б, но тщетно. Спустя пол часа женщины столкнули девочку с 6 этажа и покинули гостиницу, сказано в сообщении.

Персонал гостиницы вызвали скорую помощь и полицию. Персонал отеля, просмотрев видеокамеры вызвали женщин, те ответили, что девочка сама спрыгнула с балкона в состоянии алкогольного опьянения. Но судмедэкспертиза, в крови у девочки не обнаружила алкоголь.

«Полиция города Туркестана скрывает доказательства, в деле нет допроса этих женщин, вообще никто не допрошен. А дело расследуют по статье 105 УК РК (доведение до суицида). С 23 февраля по сегодняшний день нет никаких результатов»,— написали фонде.

Пресс-служба ДП Туркестана сообщили, что данный факт проходит проверку. Идет следствие.