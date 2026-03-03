После 31 марта тарифы на ЖКХ могут пересмотреть

Казахстанцы ждут весну с тревогой: заморозка тарифов завершается уже к началу апреля. После отмены моратория сфера ЖКХ может вступить в новый этап с повышенными ценами. При этом как отмечают власти, резкого подорожания они не допустят. Окончательные параметры обновлённых тарифов станут понятны после 31 марта.

Завершение моратория на тарифы ЖКХ 31 марта означает, что цены, вероятнее всего, отпустят в свободное плавание. В департаменте комитета по регулированию естественных монополий Шымкента заявили, что заявок на пересмотр тарифов от субъектов естественных монополий города к ним не поступало.

«В действующем законодательстве предусмотрено изменение тарифов на топливо, воду, электроэнергию, для газотранспортирующих компаний это цена на газ. При этом с первого апреля на изменения заявки еще не поданы, заявок не было», — Кенжеболат Кошекбаев, руководитель департамента комитета по регулированию естественный монополий Шымкента.

В случае если заявка поступит ее будут рассматривать от 10 дней. Эпоха дешёвых энергоносителей в Казахстане подходит к концу, уверен эксперт Олжас Байдильдинов.

Рост тарифов связан с износом инфраструктуры: основные мощности строились ещё в 60–70-е годы, сегодня они устарели и постепенно выходят из строя. Новое строительство обходится дороже, это и современные технологии, и кредитные средства, и выплаты по процентам, что неизбежно отражается на конечной цене.

«Электроэнергия в среднем у нас вырастет примерно в два раза от уровня, там где-то 20 тенге за киловатт час тогда было, сейчас 25-30. Тарифы на тепло в среднем должны вырасти в три раза, потому что теплоэнергия, она в целом, как система вот такого централизованного отопления, она сохранилась, наверное, там в некоторых странах СНГ, может где-то еще в мире, но в мире вообще не применяется в целом. Она крайне убыточна», — Олжас Байдильдинов, член клуба экспертов при сенате парламента РК.

Повышение тарифов эксперты называют вынужденной мерой для спасения инженерных сетей. При этом отмена моратория не означает автоматического и резкого роста цен. Решения будут приниматься индивидуально, на основе обоснованных расчётов и с учётом социально-экономической ситуации в каждом регионе.

«Рост возможен, но только в пределах инфляционного коридора. Это предельный ориентир, не обязательно уровень средний. порядка до 10% в зависимости от региона и так далее, в зависимости от тарифа также. Если, например, сказать, если тариф, условно, допустим, 50 тенге для куб воды, то может быть, допустим, возможно, даже 15-20%. По тенге это, к примеру, даже не ощущается», — Акторе Дидаров, руководитель управления комитета по регулированию естественных монополий миннацэкономики РК.

Вопрос тарифов остаётся чувствительным для населения.

Поэтому при принятии решений казахстанцы просят учитывать уровень доходов и социальную обстановку в регионах, чтобы рост цен не стал чрезмерной нагрузкой. Какими окажутся новые тарифы станет ясно уже после 31 марта.