После моратория тарифы будут повышать постепенно

После моратория тарифы будут повышать постепенно

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

Комитет по регулированию естественных монополий обсудил тарифную политику после завершения моратория.

Отмечено, что меры правительства направлены на «защиту доходов граждан и сдерживание инфляции». Мораторий до конца марта «исключил рост тарифной нагрузки» и поддержал финансовую стабильность домохозяйств.

По итогам встречи заявлено: «тарифная политика будет реализовываться поэтапно и сбалансировано», при этом «нагрузка на население сохранится на минимальном уровне».

Власти подчеркнули важность модернизации инфраструктуры — проекты реализуются «в полном объёме» для повышения надёжности систем.

Ключевой принцип — «баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий».

Ожидается, что меры обеспечат «контролируемое и прогнозируемое влияние на инфляцию».

Также предусмотрены шаги по сдерживанию цен на продукты и сохранению социальной поддержки, включая «адресную компенсацию расходов на коммунальные услуги» для уязвимых категорий.

