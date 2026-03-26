После моратория тарифы будут повышать постепенно

Комитет по регулированию естественных монополий обсудил тарифную политику после завершения моратория.

Отмечено, что меры правительства направлены на «защиту доходов граждан и сдерживание инфляции». Мораторий до конца марта «исключил рост тарифной нагрузки» и поддержал финансовую стабильность домохозяйств.

По итогам встречи заявлено: «тарифная политика будет реализовываться поэтапно и сбалансировано», при этом «нагрузка на население сохранится на минимальном уровне».

Власти подчеркнули важность модернизации инфраструктуры — проекты реализуются «в полном объёме» для повышения надёжности систем.

Ключевой принцип — «баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий».

Ожидается, что меры обеспечат «контролируемое и прогнозируемое влияние на инфляцию».

Также предусмотрены шаги по сдерживанию цен на продукты и сохранению социальной поддержки, включая «адресную компенсацию расходов на коммунальные услуги» для уязвимых категорий.