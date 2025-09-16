Аким Шымкента заявил о повышении тарифов на коммуслуги

Очередная серия встреч акима Шымкента с населением началась с громких заявлений. Похоже, настали времена, о которых говорил Президент РК и всем нам стоит затянуть пояса еще туже – в Шымкенте ожидается рост тарифов и не только на проезд в автобусе.

Одна из основных проблем жителей микрорайона Жидели — общественный транспорт. По их словам, расстояние между автобусными остановками слишком большое, из-за чего пенсионеры и школьники вынуждены проходить километры пешком.

— Я уроженка этого района. Ждём автобус по 40 минут. У нас всего 6 остановок. Хотелось бы, чтобы их добавили.

— Автобус приходит в 11:30 и не ездит до 14:30.

— По плану, чтобы не тратить много денег из бюджета, они стоят на месте. Только в час-пик автобусы ходят чаще.

Неизвестно, решит ли это проблему с автобусами, но стоимость проезда с нового года точно вырастет.

Габит Сыздыкбеков, аким Шымкента: «Проезд в автобусе с нового года подорожает. Вы тоже постарайтесь понять – все дорожает: запчасти, топливо. Объемы субсидий с каждым годом все больше. Но бесплатный проезд для льготных категорий, куда входят в том числе пенсионеры и школьники, останется».

Говорили и о коммунальных тарифах. Приятного для горожан мало – счета за коммуналку вырастут. Шымкентцы расходились в разном настроении. Были те, кто прямо заявил — больше не верит в помощь местной администрации.

Вот так эмоционально прошла первая часть встреч акима Шымкента с населением. Сегодня глава мегаполиса встречается с жителями Туранского района.