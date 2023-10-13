Дату старта отопительного сезона в Шымкенте могут перенести

Осенние хлопоты по подготовке к отопительному сезону завершаются. Первыми тепло, по сложившейся традиции, получат пациенты и дети. Это будет 20 октября, если до этого не выйдет еще одно постановление акима, сообщает OTYRAR.

О тарифах на тепло, ремонте тепловых сетей и подготовке к холодной зиме рассказал Максат Ерденбеков в прямом эфире программы «Народ и Власть» на телеканале OTYRAR. По словам руководителя управления энергетики и развития инфраструктуры, отопительный сезон в Шымкенте начнется 20 октября. Первыми тепло получат объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, больницы и поликлиники. Следом пойдут многоэтажки (их в Шымкенте 2716) и частный сектор. Но в связи с резким похолоданием вполне возможно дату запуска пересмотрят.

«Если выйдет новое постановление акима Шымкента Габита Сыздыкбековича, то тепло дадим раньше. Мы готовы», — сказал Максат Ерденбеков.

Позже как сообщили в пресс-службе ведомства, 16 октября в акимате Шымкента по этим вопросам состоится совещание и тогда станет известна точная дата старта отопительного сезона. Кстати к его подготовке из местного бюджета было выделено 3,2 млрд тенге и отремонтировано 8,8 км тепловых сетей. В этом году, уверяет чиновник, готовы даже к самой суровой зиме. Этому научили январские морозы.

«Мы готовы, ТЭЦ котельные, насосные. С ТЭЦ 50 тонн в час воды потребляем, заполняем все наши тепломагистрали. У нас с ТЭЦ практически 70% берет тепло, старый город практически весь на теплоэлектроцентрали, новый город на наших 23 котельных. Есть дома, которые сидят на индивидуальных газовых котлах. Работы ведутся по плану. В этом году была рекордно холодная зима, морозы до — 26. Мы подготовились основательно. Здесь хотим обратиться и к жителям, вовремя проводить опрессовку, готовить дом к теплоподаче. Потому что если дом не готов, тепла не будет. Это курируют районные акиматы, каждому дому выдается акт о готовности. Пока по собранной информации, многоэтажки готовы на 97%. В Шымкенте есть проблемы внутридомовой системы. Может насос не работает, может стояки забиты. Из-за этого бывает плохо греет дом. Есть КСК, ОСИ, обслуживающие компании, поэтому этот вопрос нужно тщательно отрабатывать«, — говорит руководитель управления энергетики и развития инфрастуктуры.

Что касается тарифов, по словам чиновника, ценник на тепло останется прежним, повышения не ожидается. Работы ведутся по плану. Уже через неделю, а может и раньше, начнется поэтапная теплоподача. Тем временем, отопительный сезон уже стартовал в Астане, Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Карагандинской, Павлодарской, Костанайской и Северо-Казахстанской областях. Там уже наступили первые заморозки, а вот в наших краях резко похолодало лишь 13 октября. Уже с 14 ожидается постепенное увеличение температуры воздуха, и к середине следующей недели снова наступят солнечные теплые дни. По крайней мере так обещают синоптики.

Полный выпуск прямого эфира с руководителем управления энергетики и развития инфраструктуры можно посмотреть тут.