В Туркестанской области откроются новые заводы и рабочие места

В Туркестанской области под председательством акима региона Нуралхана Кушерова состоялось заседание инвестиционного штаба.

На встрече обсудили вопросы привлечения инвестиций, улучшения инвестиционного климата и реализации новых проектов. В заседании приняли участие заместители акима области, руководители управлений, акимы районов и городов, представители бизнеса и инвесторы.

В первую очередь обсудили пути решения актуальных вопросов при реализации действующих инвестиционных проектов. Были представлены и новые инвестиционные проекты, запланированные на этот год.

Заслушаны отчеты по результатам переговоров с китайскими инвесторами в рамках форума, который состоялся в 2025 году.

Аким области Нуралхан Кушеров подчеркнул необходимость всесторонней поддержки при реализации инвестиционных проектов и поручил оперативно решить инфраструктурные вопросы.

Во время заседания инициаторы проектов представили свои действующие разработки и рассказали об актуальных проблемах.

В Байдибекском районе ТОО «Корпорация «Ernur» планирует строительство птицефабрики и завода по производству комбикормов. Стоимость проекта составляет 7,6 млрд тенге.

Оборудование для комбикормового завода закуплено в Турции, а оборудование для фабрики по выращиванию цыплят – в Германии.

Реализация проекта пройдет в три этапа. В настоящее время на участке площадью 23,8 га ведется строительство птицефабрики, завершаются монтажные работы на территории фермы для цыплят. Для функционирования проекта требуется электроснабжение мощностью 1,6 мегаватт.

Подведение внешних линий инфраструктуры планируется в рамках программы «Дорожная карта бизнеса».

Проектно-сметная документация разработана и прошла экспертизу.