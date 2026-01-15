Школы и перинатальные центры: планы строительства в Туркестанской области на 2026 год

В 2026 году в Туркестанской области планируется как завершение, так и начало строительство ряда социально значимых объектов.

Речь идет о школах и перинатальных центрах. Поэтому целевое использование выделяемых средств и контроль качества строительных работ должны быть в центре внимания профильных государственных органов.

На строительство 89 объектов планируется затратить около 60 миллиардов тенге. Из республиканского бюджета будет выделено — 6 миллиардов 600 миллионов тенге, 40 миллиардов выделит область, остальная часть — внебюджетные средства. По 6 объектам финансирование еще не предусмотрено.

Абай Турханов, руководитель управления строительства Туркестанской области:

«В 2026 году на строительство 9 школ будет выделено 6,6 млрд тенге. Для завершения строительства и сдачи школ в эксплуатацию к 1 сентября, график финансирования запланирован на февраль и июль. Школу на 600 мест в населенном пункте Шубарсу было поручено ввести в эксплуатацию в 2025 году, однако дополнительные необходимые 286 млн тенге пока не предусмотрены».

В городе Сарыагаш и селе Темирлан начато строительство двух перинатальных центров. Также подлежит ремонту вышедшая из строя канализационная система центральной районной больницы Казыгуртского района. Завершить их планируется до мая.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области:

«По каждому строящемуся объекту поручаю утвердить производственный график и ежедневно вносить информацию о ходе выполнения работ. По всем объектам необходимо утвердить графики, закрепить ответственных лиц и не реже одного раза в две недели выезжать на место для осуществления контроля».

Аким области поручил руководителям ответственных управлений, акимам районов и городов завершить объекты в установленные сроки и с надлежащим качеством, оперативно устранять выявленные недостатки и подчеркнул важность проведения постоянного мониторинга по реализуемым проектам.