Михаил Мишустин выразил признательность за теплый прием на казахской земле

Председатель правительства России выразил признательность Главе нашего государства за традиционно теплый прием на казахской земле.

Он поздравил Касым-Жомарта Токаева с успешным проведением общенационального референдума и принятием новой Конституции Республики Казахстан.

По словам Михаила Мишустина, референдум подтвердил всенародную поддержку курса президента Казахстана на строительство эффективного государства, развитие экономики и повышение благосостояния граждан.

– Пользуясь случаем, позвольте передать Вам наилучшие пожелания от Президента России Владимира Владимировича Путина. Накануне я с ним подробно обсуждал повестку наших двусторонних отношений, а также подготовку к его визиту к Вам в мае. Правительство делает все для того, чтобы этот визит, как и предыдущие, был успешным. С теплотой вспоминаем Ваш визит в ноябре прошлого года в Российскую Федерацию. Все задачи, которые были поставлены нашими лидерами, на сегодняшний день правительства отрабатывают, – подчеркнул Михаил Мишустин.

В ходе встречи также состоялся обмен мнениями по ряду актуальных вопросов двусторонней повестки.