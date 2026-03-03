Президент принял министра внутренних дел Ержана Саденова

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с министром внутренних дел Ержан Саденов для обсуждения состояния криминогенной ситуации и хода реализации поручений по обеспечению общественной безопасности.

«Президенту было доложено о мерах, направленных на снижение уровня преступности, борьбу с организованной и наркопреступностью, а также о внедрении цифровых технологий для обеспечения правопорядка», — сообщили в пресс-службе главы государства.

По словам Ержана Саденова, «по итогам двух месяцев 2026 года уровень преступности в Казахстане снизился на 8% — это на 1,3 тысячи преступлений меньше, чем за аналогичный период прошлого года».

Отмечается сокращение по основным категориям правонарушений и рост раскрываемости.

Особое внимание уделяется борьбе с интернет-мошенничеством: «Благодаря профилактике и взаимодействию с зарубежными правоохранительными органами количество киберпреступлений снижено на 4%», — подчеркнул министр.

Ержан Саденов также проинформировал, что в сфере противодействия организованной преступности «к уголовной ответственности привлечен 71 участник ОПГ, пресечена деятельность 11 группировок».

В области борьбы с наркопреступностью ликвидированы пять нарколабораторий, а незаконный оборот запрещенных веществ предотвращён на уровне 881,5 кг, включая более 104 кг синтетических наркотиков.

Министр сообщил о расширении внедрения цифровых решений для обеспечения правопорядка на улицах и дорожной безопасности, мерах по усилению миграционного контроля и обеспечению неотвратимости наказания.

Отдельно были отмечены новые законодательные инициативы.

В 2025 году принят Закон «О профилактике правонарушений», предусматривающий уголовную ответственность за дропперство, сталкинг и принуждение к браку.

Глава государства дал ряд поручений, направленных на дальнейшее укрепление общественной безопасности и правопорядка в стране.