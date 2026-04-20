Медики напомнили о важности вакцинации для всех поколений

С 19 по 25 апреля 2026 года в Казахстане проходит Европейская неделя иммунизации под лозунгом «Вакцины работают для каждого поколения».

Кампания проводится ежегодно в последнюю неделю апреля и направлена на повышение осведомлённости о роли вакцинации в защите людей всех возрастов от инфекционных заболеваний.

В 2026 году акцент сделан на том, что вакцины на протяжении десятилетий остаются безопасным и эффективным способом защиты здоровья людей, семей и сообществ, способствуя укреплению общественного благополучия. Также кампания направлена на повышение доверия к вакцинации и развитие открытого диалога между медицинскими работниками и населением.

Вакцинация считается одним из самых результативных достижений общественного здравоохранения. По оценкам специалистов, за последние 50 лет прививки спасли более 150 миллионов жизней.

Благодаря широкому охвату вакцинацией значительно снизилась младенческая смертность, а миллионы случаев тяжёлых осложнений удалось предотвратить. Сегодня больше детей, чем когда-либо, имеют шанс на здоровое развитие и долгую жизнь.