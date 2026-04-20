Незаконную добычу барита пресекли в Туркестанской области

Редактор Юлия Машковская
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Туркестанской области пресечена незаконная добыча барита. Совместный рейд провели управление промышленности, природоохранная прокуратура и полиция.

Нарушение выявили с помощью дронов в районе населённого пункта Ойык (город Кентау). Установлено, что двое местных жителей добывали полезные ископаемые без лицензии и привлекли к работам иностранного гражданина без законных оснований.

Нарушители привлечены к административной ответственности, материалы в отношении иностранца направлены в суд. Также инициирован вопрос об отзыве лицензии у одной из компаний за несоблюдение требований законодательства.

Власти отмечают, что подобные рейды направлены на пресечение незаконного недропользования и защиту природных ресурсов.

