На наркозависимость предлагают проверять кандидатов на госслужбу

О вводе системы скрининга для выявления наркопотребителей сообщил министр внутренних дел Марат Ахметжанов.

По словам министра сдавать на скрининг биоматериалы могут обязать желающих получить работу, кандидатов на госслужбу, будущих водителей при сдаче на права, военных и абитуриентов.

При обнаружении наркотических средств в организме никакой уголовной или административной ответственности не последует, говорит министр. Оповестят лишь родителей либо ближайших родственников.

Изначально проводить скрининг предложили в Минздраве. По их данным количество наркозависимых в Казахстане растет.