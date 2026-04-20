В Шымкенте вынесли приговор за ночной дрифт

В Шымкенте суд привлёк к ответственности водителя за мелкое хулиганство.

Дело рассмотрено в специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям. Установлено, что 4 апреля 2026 года около 23:40 на пересечении Алматинского шоссе и улицы Толеметова водитель автомобиля Mercedes-Benz нарушил общественный порядок, выполняя опасные манёвры («дрифт»).

В ходе судебного заседания мужчина полностью признал вину и извинился. Его вина подтверждена протоколом, видеозаписью и собственными показаниями.

С учётом обстоятельств дела суд признал его виновным и назначил административный арест сроком на 5 суток.