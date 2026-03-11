Реклама
Резервная служба в Казахстане — 3 дня в месяц и зарплата 85 000 тенге

Редактор Юлия Машковская
Иллюстративное фото

С прошлого года в Казахстане действует новая форма военной службы — служба в резерве, направленная на подготовку мобилизационного резерва и укрепление обороноспособности страны.

Преимущество формата в том, что резервисты могут исполнять воинские обязанности без отрыва от основной работы.

«Служба организована по территориальному принципу: подготовка проходит по месту постоянного проживания граждан. Резервисты привлекаются к занятиям всего 3 дня в месяц, что не мешает их основной занятости», — сообщили в министерстве обороны.

Во время службы граждане получают ежемесячную выплату 85 000 тенге, военную форму, питание и медицинское обслуживание.

Требования к кандидатам:
• гражданство Республики Казахстан;
• прохождение срочной службы, обучение на военной кафедре или военной подготовке в организациях министерства обороны (для женщин это требование не обязательно);
• возраст от 18 лет, предельный возраст — 57 лет для офицеров, 47 лет для сержантов и рядовых.

