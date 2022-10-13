В Шымкент приехали солдаты из Атырау

В Шымкентскую механизированную бригаду для прохождения воинской службы прибыли 20 призывников из Атырауской области. Все они были отобраны в рамках осенней призывной кампании.

На строевом плацу под марш военного оркестра новобранцев встретил командир части подполковник Дастан Мухамеджанов. Он рассказал новобранцам об истории части, в которой они будут проходить службу и познакомил их с администрацией сборов молодого пополнения.

«Хочу поздравить вас с прибытием в нашу воинскую часть. Под руководством младших командиров вы овладеете военным делом, а ваши родители будут вами гордиться. Носите военную форму с достоинством и добросовестно выполняйте поставленные задачи», – обратился к вновь прибывшим командир части подполковник Дастан Мухамеджанов.

После торжественной встречи прибывших солдат ознакомили с расположением казармы, а руководство сборов помогло молодым воинам, привести военную форму одежды и внешний вид в порядок.

Теперь в течение следующего месяца они получат знания и навыки по основным предметам общевойсковой подготовки. С ними проведут занятия по строевой, физической, огневой, военно-медицинской подготовкам, общевоинским уставам и основам безопасности воинской службы. Завершатся сборы молодого пополнения ритуалом принятия Военной присяги на верность Родине.