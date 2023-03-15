Отсрочку от армии будут получать через SMS

C этого месяца студентам колледжей начнут отправлять SMS об отсрочке, благодаря интеграции информационных систем госорганов и Министерства просвещения.

Отсрочка от призыва на воинскую службу предоставляется студентам колледжей очной формы до завершения обучения, говорят в департаменте цифровизации и автоматизации госуслуг.

«Статус студента подтверждается из Национальной общеобразовательной базы данных Министерства просвещения и на основании этого предоставляется отсрочка или освобождение посредством SMS», — поделился директор департамента цифровизации и автоматизации госуслуг Азат Тиштыбаев.

В Казахстане сейчас обучается около 118 тыс. студентов призывного возраста.