В презентации проекта приняли участие заместитель Премьер-Министра РК Роман Скляр и аким города Шымкент Мурат Айтенов.

Масштабное строительство квартала площадью 500 тысяч квадратных метров будет реализовывать отечественная девелоперская компания «BI Group». Используя передовые технологии, компания планирует построить жилье комфорт и бизнес класса, сообщает Пресс-служба акима города Шымкент.

«Мы уделяем большое внимание социальной инфраструктуре. Так за 6 лет реализации проекта в рамках государственно-частного партнёрства будут построены новая школа на 1500 мест и поликлиника. В одном из жилых зданий будет встроенный детский сад. Также запланировано благоустройство набережной озера «Тулпар», — сказал Айдын Рахимбаев.

Строительство проекта, площадь которого составит более 30 га, начнется весной 2021 года. Новый квартал будет построен рядом с дендропарком, зоопарком и этнопарком «Казына». Действующий ипподром, расположенный на проспекте Байдибек би, в соответствии с генеральным планом города будет перенесен на новое место. Стоит отметить, что данная компания построит ипподром за счет собственных средств.

Кроме того, при строительстве объекта будет создано более 8500 рабочих мест, в том числе в сфере услуг — 2500. Ожидается, что активное развитие получат такие смежные отрасли, как производство строительных материалов, аренда спецтехники, реализация мебели и бытовых приборов.

Новый жилой квартал с разносторонне развитой инфраструктурой станет современным, экологически чистым, с применением европейских фасадных панелей. Вместе с этим, для удобства жителей и гостей города планируется использование современных систем управления проектами, а также внедрение системы умный дом «Smart Home».

В соответствии с проектом здесь будут построены зоны отдыха, спортивные и детские площадки, пешеходные, беговые и велосипедные дорожки. На первых этажах жилых домов будут предусмотрены коммерческие помещения.