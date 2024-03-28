Прямой репортаж: Как проходит Боаоский азиатский форум

В эти минуты в Китае проходит Боаоский азиатский форум, передает OTYRAR.

В работе Форума принимают участие главы азиатских государств, среди которых и Президент Казахстана, политики, спортсмены, бизнесмены, журналисты, среди них и корреспондент OTYRAR.

Глава государства выступил на пленарной сессии форума. В своей речи Касым-Жомарт Токаев высказался о глобальной неопределенности, вызванную геополитической турбулентностью и экономическими потрясениями. Также указал на замедление роста глобального ВВП и проблемы в торговых отношениях, подчеркнул необходимость новых экономических парадигм. Помимо этого президент выделил роль Азии в мировой экономике, ее вклад в глобальный ВВП и инновации. Также уделил внимание экономическим и торговым отношениям Казахстана и Китая, подчеркнул значимость проекта «Один пояс, один путь».

Отметим, Боаоский Азиатский Форум, БАФ, также известен как «Восточный Давос» — неправительственная и некоммерческая международная организация, имеющая своей целью поддержку и развитие экономического обмена, взаимодействия и сотрудничества как в Азии, так и за её пределами путём проведения ежегодных встреч высокого уровня с участием представителей правительственных, деловых, промышленных и научных кругов и обсуждения актуальных экономических, социальных, экологических и др. проблем.