Рост экспорта подтверждает стабильный спрос на казахстанское зерно

Редактор Юлия Машковская
уборка зерновых
Иллюстративное фото

С сентября 2025 года по март 2026 года экспорт зерна и муки в зерновом эквиваленте составил 8,9 млн тонн, сообщили в АО НК «Қазақстан темір жолы».

«Это на 1 млн тонн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — отметили в компании.

Особенно положительная динамика отмечена по ключевым направлениям: «Поставки в Узбекистан выросли на 14% — с 6,6 млн до 7,5 млн тонн, в Кыргызстан — в 1,8 раза, с 194 тыс. до 354 тыс. тонн, в Афганистан — на 24%, с 1,1 млн до 1,3 млн тонн, а в Туркменистан — в 1,5 раза, с 94 тыс. до 145 тыс. тонн».

В компании подчеркнули, что «рост экспортных показателей свидетельствует о стабильном спросе на казахстанскую зерновую продукцию на внешних рынках и эффективности мер по развитию экспортной логистики».

Работа по увеличению экспортного потенциала агропромышленного комплекса Казахстана продолжается.

