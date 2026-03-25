Шымкент переписал небо

Наурыз в этом году снова подтвердил очевидное: юг умеет праздновать так, как никто другой.

Еще за неделю до праздника сервисы по продаже авиабилетов показали редкую картину — на 20, 21 и 22 марта рейсы в Шымкент и Туркестан практически исчезли.

Добраться можно было только с пересадками. При этом на Алматы и Астану билеты оставались доступными.

В сети шутили: «Весь Казахстан уехал на юг встречать Наурыз».

И в этой шутке оказалось больше правды, чем кажется — даже глава государства выбрал Туркестан для поздравления казахстанцев.

Шымкент же традиционно держал уровень. Город не просто отметил праздник — он сделал из него настоящее событие. Массовые гуляния, концерты, выступления звезд шоу-бизнеса, блогеров и медийных личностей превратили мегаполис в центр притяжения.

Но главным моментом стало дрон-шоу, которое буквально переписало небо над городом.

Тысячи огней сложились в символы, знакомые каждому казахстанцу: величественный тайқазан, образ Бәйдібек би, асыки — как знак традиций и детства, и, конечно, тюльпан — живой символ Шымкента.

Это было не просто шоу. Это была история — о культуре, о корнях и о том, как современность может говорить на языке традиций.

Наурыз в Шымкенте в очередной раз доказал: здесь умеют не просто праздновать — здесь умеют создавать эмоции, которые остаются с тобой надолго.