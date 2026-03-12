Реклама
На главную Новости Шымкента Общество Токаев призвал казахстанцев сохранять спокойствие на фоне мировой напряженности

Токаев призвал казахстанцев сохранять спокойствие на фоне мировой напряженности

-
Редактор Юлия Машковская
-
14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мир переживает период высокой геополитической нестабильности и растущих глобальных рисков.

«По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности и неопределенности. Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущего», — отметил глава государства.

По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке и кризис доверия между мировыми державами негативно влияют на глобальную безопасность и экономику.

«В таких сложных условиях мы, граждане Казахстана, должны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации», — подчеркнул президент.

Токаев заявил, что Казахстан продолжит придерживаться сбалансированной внешней политики, направленной на укрепление мира и безопасности.

«Основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность», — сказал он.

Глава государства также отметил устойчивый рост экономики страны.

«По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов, и наша страна вошла в число 50 крупнейших экономик мира», — сообщил президент.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.