Токаев призвал казахстанцев сохранять спокойствие на фоне мировой напряженности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что мир переживает период высокой геополитической нестабильности и растущих глобальных рисков.

«По сути, весь мир вынужден жить в условиях нестабильности и неопределенности. Каждый год текущего десятилетия оказывается сложнее предыдущего», — отметил глава государства.

По его словам, обострение ситуации на Ближнем Востоке и кризис доверия между мировыми державами негативно влияют на глобальную безопасность и экономику.

«В таких сложных условиях мы, граждане Казахстана, должны сохранять спокойствие и не поддаваться на провокации», — подчеркнул президент.

Токаев заявил, что Казахстан продолжит придерживаться сбалансированной внешней политики, направленной на укрепление мира и безопасности.

«Основными факторами успешного развития Казахстана должны стать единство и стабильность», — сказал он.

Глава государства также отметил устойчивый рост экономики страны.

«По итогам прошлого года ВВП Казахстана составил 306 млрд долларов, и наша страна вошла в число 50 крупнейших экономик мира», — сообщил президент.