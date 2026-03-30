Реклама
Туркестанские школьники выиграли серебро на международном IT-конкурсе

-
Редактор Юлия Машковская
-
12
Фото пресс-службы акима Туркестанской области

В Астане завершился международный конкурс «INFOMATRIX-ASIA», собравший более 250 команд из 10 стран.

Команда «NOMAD ROBOTICS» из школы-интерната «Дарын» №4 Сарыагашского района (Туркестанская область) заняла 2-е место в Arduino Hackathon и получила серебряные медали.

В состав команды вошли Конысбек Абдулла, Калдыбай Ерзат, Ахмедходжа Алхан под руководством Жузбаева Армана Касымбекулы. Победители награждены 4-летними грантами Алматинского университета энергетики и связи.

Эта победа демонстрирует высокий уровень подготовки талантливой молодежи Туркестанской области и способствует международному признанию казахстанских школьников.

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.