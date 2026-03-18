В Казахстане назвали сроки начала половодья

О ситуации с увлажнением почвы и паводками в регионах Казахстана рассказали в «Казгидромете».

Как сообщил первый заместитель генерального директора РГП «Казгидромет» Асет Калиев, в ряде регионов, особенно на севере и востоке страны, наблюдается повышенное увлажнение почвы. При этом он отметил, что на большей части территории сохраняется значительное промерзание грунта, а в отдельных областях зафиксирована ледяная корка.

По прогнозам синоптиков, половодье начнётся в разные сроки.

«На западе страны — в конце марта, на севере и в центре — в начале апреля, а на востоке — в конце апреля», — уточнил спикер.

Также он озвучил оценку паводковых рисков по регионам.

«Высокий риск ожидается в Северо-Казахстанской, Акмолинской, Карагандинской областях, ВКО и области Абай; средний — в Костанайской, Павлодарской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Туркестанской, Алматинской областях, а также в областях Жетісу и Ұлытау; низкий — в Атырауской, Мангистауской, Кызылординской и Жамбылской областях», — сообщил Калиев.

Он также добавил, что с 7 марта Казгидромет еженедельно выпускает прогнозы по каждой области с указанием максимальных уровней воды, объёмов стока и сроков пика половодья.