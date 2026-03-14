В Казахстане появится реестр недобросовестных компаний и лиц, причастных к экономическим преступлениям. В него будут включать организации, которые создавались для противоправной деятельности, финансовых пирамид, незаконного игорного бизнеса, фиктивных лотерей и других схем, связанных с хищением средств. Предполагается, что база поможет предпринимателям заранее проверять потенциальных партнёров и снижать риски при заключении сделок.

Финансовые пирамиды, нелегальный игорный бизнес и фиктивные фирмы – недобросовестные компании объединят в единый реестр. В реестр юридических лиц будут попадать компании, которые непосредственно были созданы для совершения уголовных и экономических правонарушений, в первую очередь связанные с игорной деятельностью.

В базе юридических лиц будет указано название компании и вид незаконной деятельности.

В отдельный список попадут физические лица: руководители и сотрудники таких компаний.

«К реестру юридических лиц будет открыты, он, получается, будет размещен на сайте Агентства по финансовому мониторингу. Любое физическое и юридическое лицо может на нашем сайте иметь доступ, заходить туда, видеть. Реестр физических лиц будет иметь доступ, но это будет закрытый доступ. Туда будет иметь доступ только субъекты финансового мониторинга, государственные, правоохранительные органы», — Медет Несипбек, руководитель управления департамента превенции и аналитических разработок АФМ РК.

Эксперты отмечают, появление такого реестра может стать дополнительным инструментом для проверки потенциальных партнёров. Любой предприниматель сможет заранее получить информацию о компании или человеке, с которым планирует работать.

«Мошенничество никто не отменял. В любом случае, как бы, хочется, чтобы сделки проходили в приятном и правовом ключе, чтобы они не нанесли значительные риски того, что вы недополучите, либо вторая сторона не исполнит свои обязательства по данному договору», — Жаныбек Айгазин, генеральный директор AERC.

Но возникает и другой вопрос, по каким критериям государство будет определять, что компания является недобросовестной, и где проходит граница между реальными нарушителями и добросовестным бизнесом.

В АФМ рассказали что в реестр могут включить людей, признанных подозреваемыми или обвиняемыми по уголовным делам. Основанием также станет обвинительный приговор суда, вступивший в силу.