Декриминализировать экономические преступления бизнеса предлагают депутаты

В мажилисе подняли вопрос пересмотра уголовного подхода к экономическим нарушениям бизнеса. Депутаты предлагают ограничить применение уголовных мер в случаях, где речь идёт о возмещаемом ущербе и нет угрозы обществу. Инициатива вызвала обсуждение среди юристов и общественников: одни поддерживают смягчение подхода, другие подчёркивают, что в таком случае нужны четкие механизмы возврата средств и контроль за исполнением обязательств.

Декриминализировать ответственность бизнеса за экономические нарушения предложили депутаты. По словам мажилисмена Ерлана Барлыбаева, если действия предпринимателей не нанесли серьёзного ущерба государству и не создали угрозу для граждан, уголовная ответственность должна быть исключением, а не правилом.

В подобных случаях, по его словам, речь идёт о возмещаемых финансовых обязательствах.

«Специфика предпринимательской деятельности такова, что порой бизнес развивается быстрее, чем его регулирование, особенно в новых и технологичных секторах экономики. В таких условиях формальный подход к применению уголовных норм приводит к криминализации хозяйственных процессов, сдерживает инвестиции и ограничивает развитие конкуренции, не говоря о сломанных судьбах. Во всех этих случаях считаем, что экономические нарушения нужно возмещать не содержанием предпринимателя в тюрьме за счет бюджета, а такими же экономическими мерами, через возмещение им нанесенного ущерба», — Ерлан Барлыбаев, депутат мажилиса парламента РК.

Юристы отмечают, любые изменения в этой сфере требуют взвешенного подхода. С одной стороны, не каждое экономическое нарушение должно вести к лишению свободы. С другой, важно обеспечить реальный механизм возмещения ущерба. Оставаясь на свободе, недобросовестный предприниматель может затягивать выплаты, поэтому параллельно необходимо совершенствовать систему исполнительного производства.

«Декриминализация нужна, потому как действительно есть ли смысл, скажем так, содержать предпринимателя в тюрьме за счет налогоплательщиков. При этом он не будет торопиться возмещать тот или иной ущерб. Можно давать пробационный период, если предприниматель не начинает двигаться в сторону погашения ущерба, долговых обязательств, соответственно, у него должна быть альтернатива в виде помещения в места не столь отдаленные», — Руслан Кибке, юрист.

Общественники обращают внимание что действующее законодательство уже предусматривает принцип поэтапной ответственности. В большинстве случаев за экономические нарушения сначала следуют административные меры.

«Все вот эти нарушения есть в административном кодексе. В случае, если ущерб будет крупный, то есть, к примеру, выписка счетов фактур более 2000 МРП, это больше 8 миллионов для физического лица, если будет нанесен ущерб. Все, что меньше по сумме ущерба. То есть это административная ответственность. То есть, в принципе, уже этот принцип гуманности субъектом бизнеса уже работает», — Рустам Танишпеков, председатель постоянной комиссии общественного совета Карагандинской области.

Эксперты отмечают, важно найти баланс между защитой интересов государства и предпринимателей, но не поощрять практику где экономические нарушения остаются без последствий.