На первом месте находится Астана, где было выявлено 122 факта коррупции, на втором и третьем – Костанайская (109) и Туркестанская (108) области.

За 8 месяцев 2018 года в Астане, Костанайской и Туркестанской областях выявлено наибольшее количество коррупционных правонарушений. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель Национального бюро по противодействию коррупции Жанна Бастарова, передает informburo.kz.

«За последние две недели ряд коррупционных правонарушений выявлен в Костанайской области. По итогам восьми месяцев сотрудники Нацбюро АДГСПК в Костанайской области зарегистрировали 109 коррупционных правонарушений. Эта область входит в тройку с наибольшим количеством подобных правонарушений», – сказала Жанна Бастарова.

На первом месте находится Астана, где было выявлено 122 факта коррупции, на третьем – Туркестанская область (108).

В сентябре по подозрению во взяточничестве был арестован руководитель отдела технического надзора ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог» акимата Костанайской области. Он подозревается в получении через посредника взятки в сумме 2,95 млн тенге от директора одного из ТОО за подписание актов выполненных работ по объекту «Текущий ремонт автомобильных дорог областного значения Костанайского района, протяжённостью 71 километр». С санкции суда подозреваемый был заключён под стражу, проводится досудебное расследование.

Также во взяточничестве подозревается заместитель директора ГУ «Государственный архив Костанайской области».

«Установлено, что в июне 2018 года государственное учреждение заключило с одним ТОО договор государственных закупок по приобретению шести планетарных сканеров на сумму 55 млн тенге. В результате зафиксирован факт получения 300 000 тенге заместителем директора ГУ за общее покровительство при проведении оплаты товариществу за поставленный товар», – сообщила официальный представитель Нацбюро.

Она отметила, что следствие уже установило факт несоответствия технической спецификации поставленных планетарных сканеров.

Кроме того, в лоббировании интересов предпринимателей, занимающихся экспортом и импортом сельскохозяйственной продукции, подозревается руководитель Костанайской городской территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора. По материалам дела, он незаконно оформлял предпринимателям разрешительные документы и сертификаты соответствия. Досудебное расследование проводится по фактам злоупотребления должностными полномочиями.