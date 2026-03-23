В Казахстане усилили систему медицинской помощи детям

За последние годы система медицинской помощи детям в Казахстане значительно укрепилась и стала более ориентированной на комплексную поддержку семьи.

В поликлиниках сформированы мультидисциплинарные команды, в которые входят педиатры, врачи общей практики, патронажные медсёстры, психологи и социальные работники. Такой подход позволяет сопровождать ребёнка с первых дней жизни и своевременно оказывать не только медицинскую, но и социально-психологическую помощь.

Сегодня по всей стране работают около 4 тысяч патронажных медсестёр. Они ведут наблюдение за семьями по современной модели патронажа, что способствует раннему выявлению рисков для здоровья и развития ребёнка, а также повышает эффективность профилактической работы.

Вместе с тем ключевая роль в сохранении здоровья детей принадлежит семье. Соблюдение простых, но важных рекомендаций помогает снизить риск заболеваний и обеспечить гармоничное развитие ребёнка:

— создание атмосферы заботы и внимательного отношения к потребностям ребёнка;

— поддержка и поощрение грудного вскармливания;

— регулярное прохождение профилактических осмотров;

— строгое соблюдение национального календаря вакцинации.