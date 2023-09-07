В Шымкенте медсестры работают по GPS навигации

Медсестёр в Шымкенте оснастили GPS навигацией. Это позволит не только отслеживать маршрут медицинских работников, но и будет служить проводником в оказании экстренной помощи нуждающимся пациентам.

Улбала Тилеубергенова, заместитель главного врача городской поликлиники №6 г. Шымкента: «Наши медсёстры регулярно проводят обходы среди родителей, у которых есть дети до 5 лет, для обеспечение призыва граждан к плановому профилактическому осмотру. Если, во время обхода, кому-нибудь из пациентов понадобиться экстренная медицинская помощь, то, путем нажатия кнопки GPS-навигации, сразу поступает вызов к заместителю главного врача, заведующему отделением и главной медицинской сестре. В связи с поступившим вызовом предоставляется необходимая медицинская помощь».

С помощью компактного и современного устройства можно отследить адреса жителей, прикрепленных к поликлинике, а значить своевременно информировать их о необходимых профилактических осмотрах, говорят специалисты.

Шолпан Самбетова, медсестра: «Основная цель GPS навигации — это обеспечение качественной, квалифицированной медицинской помощи людям, которые прикреплены к нашей поликлинике, а также уменьшение смертности среди детского населения и оказания своевременной помощи».

Такой проект пока реализуют в шестой городской поликлинике. В медицинском учреждении открыты школы здоровья, учебный центр для специалистов и молодежный центр «Аль-Фараби». Зарекомендовал себя и проект «Здоровый город».