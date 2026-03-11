В Казахстане обновляют систему контроля эффективности лечения

В Казахстане внедряется обновленная система индикаторов оценки качества медицинской помощи для организаций, работающих в рамках ГОБМП и ОСМС.

Новые показатели будут применяться ко всем поставщикам, заключившим договоры с Фондом социального медицинского страхования, с целью контроля эффективности лечения и профилактики.

«Теперь работа медицинских организаций оценивается не по количеству оказанных услуг, а по их конечному результату. Ключевыми критериями станут снижение жалоб пациентов, охват вакцинацией и своевременность наблюдения после тяжелых заболеваний», — сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Особое внимание уделяется пациентам с хроническими заболеваниями — сахарным диабетом, болезнями сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

Для них устанавливаются строгие показатели динамического наблюдения и своевременного назначения лекарств. Эффективность оценивается клиническими исходами, например, сокращением случаев ампутаций у пациентов с диабетом.

Кроме того, в новой системе контролируется работа первичного звена: пациент после выписки по инфаркту, инсульту или диабету должен быть поставлен на динамическое наблюдение в течение 15 дней. Новые индикаторы также направлены на снижение повторных вызовов скорой помощи и уменьшение обострений хронических заболеваний.

«Комплексные меры позволят повысить ответственность медорганизаций и обеспечить прозрачность системы оценки качества на основе объективных цифровых данных», — подчеркнули в минздраве.