В Кентау делают ставку на массовый спорт

В Кентау спорт становится частью городской стратегии. Новые объекты, регулярные турниры и поддержка администрации открывают дорогу молодым талантам.

Сегодня в секциях и клубах Кентау занимаются более пяти тысяч человек — от школьников до взрослых. Город строит новые залы и оснащает их современным оборудованием. Всё для того, чтобы спортсмены росли и достигали новых целей.

Жалгасбек Жакаев, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Кентау: «Для строительства спортивных объектов привлекаются частные предприниматели. В 2024-2025 годах нам передали в аренду три спортзала, которые построили предприниматели. Там наши спортсмены могут заниматься».

Турниры здесь проходят регулярно. Это площадка для соревнований и шанс для юных спортсменов заявить о себе.

Жалгасбек Жакаев, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Кентау: «Мы планируем построить новый многофункциональный спортивный комплекс на 250 мест. Будет площадка для футзала, баскетбола, волейбола».

Акимат города берёт на себя расходы на участие в областных и республиканских соревнованиях. Такая поддержка уже приносит результат.

Жалгасбек Жакаев, руководитель отдела культуры, развития языков, физической культуры и спорта Кентау: «Спортсмены города Кентау участвуют в областных, республиканских, международных турнирах. Привозят награды, занимают призовые места».

Победы не заставили себя ждать. На недавнем областном чемпионате по дзюдо спортсмены из Кентау завоевали серебро. И это лишь начало.