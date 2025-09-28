Кентау привлёк 5,3 миллиарда инвестиций и готовит 16 новых проектов

5,3 миллиарда тенге инвестиций привлек Кентау за восемь месяцев. Основные вложения — в аграрный сектор. Эксперты подчёркивают: это не только бизнес, но и новые рабочие места, и повышение качества жизни.

Аскар Абилдаев, руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства г. Кентау: «В промышленности реализуются два проекта, в секторе малого и среднего бизнеса — один, в сельском хозяйстве — три. Малый бизнес в основном работает в торговле и услугах. Средние и крупные предприятия сосредоточены в промышленности и аграрном секторе».

До конца 2025-го планируется запуск 16 проектов. Это около 700 рабочих мест. В индустриальной зоне и СЭЗ бизнес получает готовую инфраструктуру и налоговые льготы.

Аскар Абилдаев: «Для предпринимателей есть всё: дороги, вода, электричество. Индустриальная зона занимает 43 гектара, ещё 35 гектаров выделено под СЭЗ. Здесь компании получают поддержку для запуска новых проектов».

Сегодня в Кентау три крупных и 15 средних предприятий. Работает более 6 800 субъектов малого и среднего бизнеса. Это прямое подтверждение: предпринимательская активность в городе растёт.