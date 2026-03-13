В СЭЗ «Turan» строят новые заводы на сотни миллиардов тенге

В Туркестанской области продолжается развитие индустриальных и специальных экономических зон, где для инвесторов созданы готовые производственные площадки и инженерная инфраструктура.

В СЭЗ «Turan» сегодня реализуется 26 проектов на сумму 315 млрд тенге, что позволит создать около 6,5 тысячи рабочих мест. Уже запущено пять предприятий. Для расширения зоны в Сауранском районе дополнительно выделено 365 гектаров земли.

Аким области Нуралхан Кушеров посетил территорию СЭЗ и ознакомился с ходом строительства новых производств. Он отметил важность увеличения мощностей и внедрения современных технологий.

«СЭЗ играет ключевую роль в диверсификации экономики региона и привлечении инвестиций», — подчеркнул глава области.

Среди крупных проектов — завод по производству одноразовой посуды Bereke plastic стоимостью 7 млрд тенге. Предприятие планируют запустить в июле, здесь создадут 65 рабочих мест.

На площади 15 гектаров строится завод по производству рулонной стали с алюминиево-цинковым и цветным покрытием Diamond steel co.ltd. Инвестиции составляют 41 млрд тенге, запуск ожидается до конца года. После ввода в эксплуатацию предприятие обеспечит работой около 400 человек.

Также компания Orzax Central Asia возводит завод по производству биологически активных добавок и витаминов стоимостью 25 млрд тенге. Полный запуск предприятия запланирован на 2027 год, будет создано 250 рабочих мест.

Кроме того, Кентауский многопрофильный завод готовит к запуску производство машин и комплектующих. Проект реализуется в два этапа в 2025–2027 годах, первый этап планируется запустить уже этой осенью.

В ходе поездки аким области также посетил мебельную фабрику Asia Brand в сельском округе Жуйнек. Предприятие стоимостью 1,1 млрд тенге выпускает до 25 тысяч изделий в год и обеспечивает работой 250 человек.

По данным акимата, в прошлом году в регионе реализовали 58 инвестиционных проектов на сумму 340 млрд тенге, создав более 8 тысяч рабочих мест. В 2026 году планируется запуск ещё 66 проектов на 444 млрд тенге.