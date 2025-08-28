Туркестанская область и Баян-Гол стали братскими регионами

Туркестанская область и Баян-Гол — Монгольский автономный округ Китая — официально стали побратимами. Соглашение о стратегическом партнёрстве подписали во время визита делегации во главе с первым заместителем председателя Народного правительства округа Чжу Дайюном.

Подписание документа стало началом нового этапа сотрудничества. Баян-Гол — один из крупнейших регионов Китая и лидер по производству хлопка.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров отметил, что побратимские отношения строятся на доверии и стабильности — так же, как стратегическое партнёрство Казахстана и Китая на уровне глав государств.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Китай входит в топ-5 стран по объёму прямых инвестиций в Казахстан. В нашей области уже реализованы пять крупных проектов с китайским капиталом — от солнечной электростанции до переработки хлопка и алюминиевых изделий. Сейчас в работе проекты почти на 600 миллионов долларов. Среди них — текстильный кластер стоимостью 270 миллионов долларов, который даст тысячи рабочих мест. Сегодняшнее соглашение — это реальный результат нашей прошлогодней поездки в Китай и залог новых совместных успехов».

Чжу Дайюн подчеркнул, что Баян-Гол по площади больше 470 тысяч квадратных километров, обладает выгодным расположением и богатыми ресурсами. По его словам, сотрудничество с Туркестанской областью усилит взаимный обмен опытом и откроет новые возможности для бизнеса.

Чжу Дайюн, первый заместитель председателя Народного правительства Баян-Гола:

«Наш регион имеет стратегическое значение для Китая. Мы гордимся своей историей и культурой. Укрепляя партнёрство с Туркестаном, мы нацелены на долгосрочные проекты и развитие экономики».

Стороны обсудили совместные предприятия в агропроме, обмен технологиями и экспортно-импортные поставки. В программе — не только экономика, но и культура с образованием.

Во время визита прошли B2B встречи между 40 компаниями двух регионов и G2B переговоры с участием заместителя акима области. Темами стали сельское хозяйство, логистика, лёгкая промышленность, фармацевтика и государственная поддержка инвестиций.

Делегация посетила выставку продукции Туркестанской области, а также ознакомилась с возможностями индустриальных парков и специальной экономической зоны «TURAN».