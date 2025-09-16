Туркестанская область делает ставку на перерабатывающую промышленность

В Туркестанской области развивают перерабатывающую промышленность. В регион стекаются инвесторы. Реализация проектов позволит открыть новые рабочие места, снизить импортозависимость, укрепить промышленный потенциал региона, повысить уровень подготовки квалифицированных кадров и расширить экспортные возможности на международных рынках.

Проекты направлены на снижение импортозависимости и укрепление отечественного производства. Глава Туркестанской области провёл встречу с инвесторами. Производители бытовых и офисных товаров рассматривают Туркестан как перспективный регион для запуска новых предприятий. В случае запуска, завод сможет выпускать более 60 тысяч тонн продукции в год и обеспечит местных жителей стабильными рабочими местами.

«Доля импорта в этой сфере превышает 80%, поэтому инвестиции в перерабатывающую промышленность открывают большие возможности для увеличения доли отечественной продукции. Создание полного цикла производства бумаги — от сырья до готового изделия — позволит охватить все этапы производственного процесса», — сообщили в пресс-службе акимата Туркестанской области.

Инвесторы также проявляют интерес к производству строительных материалов, оборудования для сельского хозяйства и промышленности. Такое разнообразие направлений расширит промышленный кластер региона. В ходе встречи Нуралхан Кушеров подчеркнул важность установления открытых и доверительных отношений с инвесторами.

«Туркестанская область – это привлекательный регион для инвестиций. Размещая производство здесь, вы получаете доступ к рынкам стран Центральной Азии и пяти государств — членов Евразийского экономического союза. Кроме того, проходящий через область международный транспортный коридор «Западная Европа – Западный Китай» открывает широкие возможности выхода на мировые рынки. В этом направлении огромный потенциал для развития торговли и логистики. С нашей стороны будет оказана полная поддержка. Это возможность повысить эффективность ваших инвестиций. Мы готовы работать с каждым инвестором индивидуально. По любым вопросам можете обращаться напрямую на мой личный телефон. Мы всегда на связи», — сказал аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров.

Для инвесторов предлагают налоговые льготы, помощь в экспорте и логистике, а также обеспечение производственными помещениями. В индустриальных парках, таких как специальная экономическая зона «TURAN», создана готовая инфраструктура и предусмотрены пакеты поддержки.