В Шымкенте и Туркестане прошёл семинар по работе с википедией

Freedom broker
Редактор Юлия Машковская
Фото комитета языковой политики министерства науки и высшего образования Республики Казахстан

26–27 марта 2026 года в Шымкенте и Туркестане прошёл обучающий семинар «Алгоритмы размещения статей в википедии». Мероприятие организовали комитет языковой политики министерства науки и высшего образования РК совместно с Атырауским университетом имени Х. Досмухамедова.

В семинаре приняли участие преподаватели вузов, специалисты языковых центров и представители профильных структур из Шымкента, а также Алматинской, Кызылординской, Жамбылской и Туркестанской областей.

Участникам рассказали о правилах подготовки и размещения энциклопедических статей, а также провели практические тренинги по работе с платформой Википедия.

Организаторы отметили, что такие мероприятия способствуют развитию качественного казахскоязычного контента и укреплению позиций государственного языка в цифровом пространстве.

