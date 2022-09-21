В Шымкенте стартовал обучающий семинар для сотрудников акимата

Выездной семинар «Ruh camp» для чиновников стартовал в Шымкенте, в нем принимают участие больше тридцати человек.

В числе слушателей сотрудники управления внутренней политики. В состав лекторов вошли известные коуч-тренеры, представители республиканского экспертного сообщества, сотрудники МИОР и Казахстанского института общественного развития.

Риззат Елюбаев, эксперт «Казахстанского института общественного развития»:

«Для улучшения политики в регионах мы проводим семинары-тренинги для сотрудников управления внутренней политики. Сегодня в этом семинаре собраны эксперты и руководители отдела управления внутренней политики из Шымкента, Кызылординской и Туркестанской областей. Семинар мы проводим для того, чтобы они прошли квалификацию и улучшали регионы Казахстана. До того как мы запустили данный семинар, мы проанализировали работу сотрудников. Если бы не было спроса, мы бы не проводили их. Однако, не скажу, что сотрудники УВП плохо работают, просто всегда нужно учиться и получать новые знания. Нельзя стоять на одном месте».

Обучающий семинар направлен на развитие коммуникативных и аналитических навыков, критического мышления сотрудников. А также для изучения новых методов работы с большими данными и повышение квалификации. Известные коучи из столицы будут обучать местных специалистов два дня.

Рустем Канапьянов, менеджер по проектам «Казахстанского института общественного развития»:

«Первый модуль двухдневного семинара проведет Ильяс Тлеубергенов, автор более 50 проектов регионального, республиканского и международного масштаба. Он выступит на тему «Идеологическая работа государства: пути реализации в регионах» и расскажет о важности и влиянии идеологии, особенностях проведения идеологической работы без привлечения средств, а также способах оценки и мониторинга ее эффективности. В конце дня участники обменяются мнениями в формате «Вопрос-ответ», получат ответы на интересующие их вопросы. Второй день обучающего семинара продолжится на тему «Методы и приемы эффективной реализации идеологической деятельности». Международный эксперт Риззат Елюбаев поделится опытом и выступит на тему «Методы и приемы информационного продвижения/формирование позитивного имиджа через СМИ и социальные сети».

По окончании семинара участникам будут вручены сертификаты. Ранее выездной семинар «Ruh camp» состоялся в Кокшетау и Актобе. Тренинги для сотрудников акимата пройдут еще в Алматы и столице.