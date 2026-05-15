Ещё 50 семей, состоявших в очереди на жилье, получили ключи от новых квартир. Долгожданные квадратные метры предоставлены в рамках государственных программ, при этом большая часть квартир предназначена для представителей социально уязвимых категорий населения.

Среди новосёлов — обладательница подвески «Алтын алқа» Гульнур Борибекова. После рождения пятого ребёнка она встала в очередь как многодетная мать и спустя семь лет получила двухкомнатную квартиру по программе льготного кредитования. По словам женщины, сегодня их семья отмечает большой праздник.

Гульнур Борибекова, жительница города Шымкента: «Мы даже не ожидали, что получим квартиру именно в этом году. В очереди на жильё наша семья стояла семь лет. До последнего момента я никому не рассказывала о решении, пока все документы не были полностью оформлены. Когда получение квартиры подтвердилось, мы разделили эту радость с близкими и накрыли большой дастархан».

Новые квартиры расположены в микрорайоне Акжайык. Жильё предоставлено в рамках программ «2-10-20» и «5-10-20». Среди получателей — многодетные и неполные семьи, люди с инвалидностью, родители, воспитывающие детей с особыми потребностями, а также работники бюджетной сферы и государственных учреждений.

Копжан Толебаев, и.о. руководителя управления жилищной политики города Шымкента: «Льготное кредитование предусматривает ставку 2% для приоритетных категорий граждан, включая многодетные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, а также людей с инвалидностью. Для остальных категорий, в том числе работников бюджетной сферы и неполных семей, действует ставка 5 процентов при условии подтверждения платёжеспособности».

В настоящее время в очереди на получение жилья в Шымкенте состоят около 96 тысяч человек. С начала года по программам льготного кредитования жителям уже выдано 500 квартир, а до конца года этот показатель планируют увеличить до 4 тысяч. В городе также продолжается приём заявок на квартиры в девятиэтажном доме микрорайона Асар-2.