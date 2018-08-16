15-16 сентября в Алматы в третий раз пройдет Чемпионат Казахстана по пауэрлифтингу и жиму лежа WRPF в дивизионе любителей без допинг-контроля.

200 сильнейших атлетов страны сойдутся на помостах. В качестве соревновательных дисциплин в пауэрлифтинг входят три упражнения: приседания со штангой, жим лежа и становая тяга.

«Сегодня соревнования по пауэрлифтингу проходят по всему миру. Лидерами по их количеству остаются США, Англия и Россия. Среди казахстанцев этот вид спорт также популярен, особенно у любителей. И, как настоящим спортсменам, им хочется не просто нарабатывать технику и увеличивать результаты, но и показывать себя на различных турнирах.

Чемпионат Казахстана пройдет накануне Чемпионата мира по пауэрлифтингу, силовому двоеборью, жиму лежа, народному жиму, становой тяге и армлифтингу по версиям WRPF/WEPF/WAF, который пройдет в Москве с 4 по 7 октября. Это отличная возможность для казахстанских пауэрлифтеров подготовиться к старту, испытать свои силы, проверить себя на помосте и набраться уверенности перед таким серьезным соревнованием. Мы ждем новых побед и рекордов от наших атлетов!» — прокомментировала Салтанат Казыбаева, президент федерации WRPF Kazakhstan.

WRPF Kazakhstan организует соревнования по пауэрлифтингу дважды в год: осенью проходит традиционный Чемпионат Казахстана, а весной – Кубок и Чемпионат Азии, международный турнир, который собирает участников из разных стран, в том числе именитых атлетов, таких как Ирина Петрович, Кирилл Сарычев и др.