Шымкентские пауэрлифтеры завоевали 28 медалей на ЧМ

Пауэрлифтер Бакдаулет Орынбасар привез в Шымкент сразу 2 медали.

В свои 17 лет парень весит 120 кг.Участвовать в двух категориях — жиме лежа, с экипировкой и без нее — было сложно, пришлось выкладываться по полной. Во время награждения гимн Казахстана практически не смолкал — настолько хорошо себя показали наши атлеты.

«Надо попытаться сберечь силу, нужно не сильно напрягаться на первом соревновании, чтобы выступить на втором. Максимальный результат не показал, так как уже вышел на 1 место. В экипировке 180 кг пожал, без нее 152 кг«, — говорит спортсмен.

Ксения Хан — восьмикратная обладательница звания Чемпиона мира по пауэрлифтингу. Спортом занимается больше двадцати лет, говорит что достичь высокого результата впервые легче, чем постоянно держать высокую планку.

«Эмоции на каждом чемпионате зашкаливают. Выигрываешь каждый раз как в первый раз. Выигрывать всегда легче в первые разы, чем удерживать свою планку непобедимой чемпионки», — делится эмоциями чемпионка.

Старший тренер сборной по пауэрлифтингу поделился, достичь результата на Чемпионате мира в Алматы, где за звание лучших из лучших боролись спортсмены из 20 стран, было сложно. Командное рвение к победе взяло верх и позволило завоевать 28 медалей!

«Здесь сильная и фанатичная сборная. Ребята относятся к спорту с большой долей ответственности. Самому младшему 16 лет, а самый взрослый участник – Альжанов Талипбек, ему 81 год, тоже из Шымкента», — поясняет старший тренер Сергей Рашидов.

Заниматься спортом никогда не поздно, говорит 81-летний Альжанов Талипбек. Спортивную карьеру он начал в 50 лет.

«10 раз был чемпионом Азии, обладателем кубка, 3 раза серебряный призер. Никогда не был Чемпионом мира, наконец то стал. Это каждодневный труд, работа тренера, в результате добиваюсь таких успехов«, — говорит самый взрослый чемпион.

Судья соревнований Давранбек Тураханов уверен, главное в любом спорте правильный психологический настрой. Правда, когда выступали казахстанские спортсмены, сам переволновался.

«На эти соревнования Шымкент собрал большую команду. Соревнование было по двум видам, жим лежа в экипировке и обычный. Участвовали девушки, юниоры, женщины все вместе взятые. Там идет команда, старт пресс, на стойке. Даже сильные ошибаются, у большинства молодежи сильные нервы, никогда не сдаются. Когда наши спортсмены выходят, я потею от нервов, переживаю за всех спортсменов», — признается судья по пауэрлифтингу.

Спортсмены говорят – расслабляться рано, впереди Чемпионат мира по пауэрлифтингу в Стамбуле – конкуренция там возможно будет еще серьезнее.