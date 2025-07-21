Гигантский бургер в Шымкенте — новый рекорд Казахстана

Атмосфера настоящего гастрономического праздника: ароматная еда, мастер-классы от шеф-поваров, уличные танцы и ремесленная зона. Street Food Fest впервые прошёл в Шымкенте, и, по словам организаторов, стал шагом к развитию гастротуризма в регионе.

Ерлан Умаров, руководитель туристского инфоцентра «Visit Shymkent»: «В фестивале есть три номинации: самый вкусный бургер, летний напиток и мороженое. Победители получат морозильники. Мы каждый год стараемся проводить интересные мероприятия. В этом году разработали концепцию уличной еды — всё оформлено в этом стиле. В фестивале участвуют 50 предпринимателей, которым мы бесплатно предоставили места. Это отличная возможность, чтобы люди познакомились с их меню».

Безусловно, главным событием фестиваля стало приготовление бургер-великана весом 67 килограммов. Над его созданием трудились 12 человек. В составе — 65 котлет по 500 граммов, свежие овощи, соусы и булочка весом 19 килограммов, которую специально испёк известный шымкентский шоколатье Александр Смирнов — порлуфиналист проекта «Король десертов» на телеканале «Пятница».

Александр Смирнов, кондитер: «Это было очень сложно. Мы думали, что будет проще, но оказалось много нюансов. Мы использовали наш фирменный рецепт бриошной булочки — и у нас всё получилось».

Фестиваль собрал сотни жителей и гостей города. Посетители отмечают масштаб, душевную атмосферу и, конечно, вкус угощений. Рекордный бургер в Шымкенте стал не только гастрономическим достижением, но и поводом для гордости. Организаторы обещают, что Street Food Fest станет ежегодной традицией, а на следующий год будет ещё больше вкуса, масштаба и креатива.