Праздник вкуса и эмоций!

Гастрономический фестиваль «ДәмДәсTour» прошел 30 марта на площади Аль-Фараби в Шымкенте. Фестиваль, который имел большой успех в 2022 и 2023 годах, получил свое продолжение в этом году и стал настоящим праздником, которого многие с нетерпением ждали.

В кулинарном празднике приняли участие более 50 заведений общественного питания, которые представили свои вкусные оригинальные блюда.

Главной фишкой фестиваля и одним из ярких моментов стало приготовление самой большой самсы в Казахстане. Шеф-повар кухни «Камал ата» Н. Нархожаев презентовал самсу весом 24 кг! Тем самым был установлен новый рекорд. Это кулинарное произведение привлекло внимание множества гостей и участников фестиваля, которые с восторгом наблюдали за процессом приготовления и оценивали уникальное блюдо.

В этот же день определили победителей в номинациях: «Лучший плов», «Лучший шашлык», «Лучшая самса», «Лучший куырдак».

Но «ДәмДәсTour» – это не только кулинарные изыски. На фестиваль специально приехали мотобайкеры из Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана, которые организовали уникальный мотопробег и мотошоу.

В рамках мероприятия прошла яркая концертная программа с участием звезд эстрады. Зрители увидели завораживающее шоу воздушных шаров, уникальную ярмарку ремесленников.

Своим мастерством исполнения шымкентцев порадовали Әділет Жауғашар, Есентай Ниязбаев, Руслан Ибрагимов, Хадиша Шалабаева, Махмуд Урумбаев, Айнур Нурашова, Байкен Курманалиев, Каусар Алайдар, Айгерим Тажи, Қуаныш Абжаппар, Каусар Бекбосын, Бағлан Жолдасов, Бота Алимхан, Астана Қарғабай.

Завершающим аккордом этого масштабного события стали фейерверк и сцена с факелом. Такое запомнится гостям праздника надолго.

Фестиваль «ДәмДәсTour» стал не только гастрономическим событием для шымкентцев, но и важным культурным явлением города. Он показал не только разнообразие нашей кухни, но и тесные связи с соседними странами, создал уникальную атмосферу для обмена опытом и культурными традициями.