Пакет с наркотиками обнаружили гвардейцы в Шымкенте

Вещество обнаружили вдоль забора рядом с прилегающей территории учреждения УИС №53, передает OTYRAR.

При наружном осмотре заметили, что в пакете содержится зеленое вещество растительного происхождения.

«Гвардейцы сразу же доложили о находке начальнику патрульной группы, который в свою очередь вызвал сотрудников полиции. Прибывшие сотрудники изъяли запрещенное вещество для дальнейшего расследования»,- сообщили в пресс-службе регионального командования «Оңтүстік»Национальной гвардии РК.

В пресс-службе отметили, что неделей ранее военнослужащие воинской части 6506 в ходе несения службы по охране общественного порядка, также обнаружили синтетические наркотики в Аль-Фарабийском районе города Шымкент.