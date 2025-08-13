Бухгалтер шымкентской школы украла из бюджета более 450 млн тенге

В Шымкенте межрайонный суд рассмотрел уголовное дело в отношении главного бухгалтера одной из школ города, обвиняемой в хищении бюджетных средств.

По материалам дела, женщина, злоупотребляя своим служебным положением, присвоила около полумиллиарда. Полученные незаконным путем деньги она тратила на покупку автомобилей, квартир, земельного участка и ценных бумаг.

На судебном заседании подсудимая полностью признала вину, выразила раскаяние и обратилась с просьбой об отсрочке наказания, однако представитель прокуратуры настаивал на назначении ей наказания в виде лишения свободы

«При назначении наказания, суд учел наличие смягчающих обстоятельств, в виде признания вины и чистосердечного раскаяния, а также малолетних детей, которые находятся на иждивении у подсудимой, по делу отягчающих уголовную ответственность обстоятельств не установлено. Суд, признал Б. виновной и окончательно назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы», — сообщила пресс-служба суда Шымкента.