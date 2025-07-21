В Жетысайском отделе образования украли более 4 миллиардов тенге

Спецсуд Туркестанской области рассмотрел дело 46 сотрудников Жетысайского районного отдела образования по обвинению в хищении бюджетных средств, сообщает пресс-служба Туркестанского областного суда.

С 2021 по 2023 год они перечисляли зарплаты фиктивным сотрудникам, причинив государству ущерб свыше 4 млрд тенге.

Главные фигуранты — начальники отдела, а также бухгалтер отдела — получили реальные сроки до 10 лет, часть из них — с отсрочкой наказания.

43 школьных бухгалтера обвинялись в растрате, 34 из них получили сроки от 5 до 8 лет, 12 — реальное лишение свободы.

Около 800 млн тенге уже возвращены государству. Вопрос о полном возмещении ущерба передан в гражданское судопроизводство.

Приговор пока не вступил в силу.