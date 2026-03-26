Взносы ОСМС — одним платежом: новый сервис в Kaspi.kz

Фонд социального медицинского страхования совместно с АО «Kaspi Bank» внедрил новый сервис, направленный на повышение удобства для населения.

Теперь при проверке статуса застрахованности в приложении Kaspi.kz пользователи могут «оплатить все пропущенные взносы одним платежом».

Система автоматически «определяет и формирует периоды», за которые требуется оплата, начиная с текущего месяца.

Ранее самостоятельным плательщикам приходилось вносить данные отдельно за каждый месяц, из-за чего «часто возникали ошибки при указании периодов».

Новый механизм позволяет избежать этих сложностей.

Отмечается, что сервис помогает «быстро и корректно оплатить взносы», чтобы получить доступ к медицинской помощи в системе ОСМС.

Кроме того, система «автоматически определяет тип плательщика» и корректно рассчитывает сумму для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей.

Сервис доступен в приложении Kaspi.kz в разделе: Платежи → Штрафы и налоги → Проверка статуса застрахованности.