Цифровой тенге и ИИ в системе ОСМС: что изменится для медорганизаций

Председатель правления НАО «ФСМС» Гульмира Сабденбек рассказала о результатах анализа действующей системы ОСМС:

«Главная проблема — отсутствие целостного управления и ориентация на объемы услуг, а не на результаты для пациента и системы здравоохранения», — отметила она.

За 1,5 месяца Фонд внедрил комплекс мер: усилен контроль финансов, пересмотрены подходы к оплате медуслуг, начата централизация финансовых полномочий, оптимизирована структура Фонда, создан антифрод-контроль, внедряется ИИ для мониторинга аномалий, ведется интеграция информационных систем.

Премьер-министру представлена новая модель ОСМС 2.0, ориентированная на стратегическое управление здравоохранением. Гульмира Сабденбек подчеркнула: «Фонд теперь будет обеспечивать не только оплату услуг, но и прогнозирование, контроль, аналитику и устойчивость всей системы».

Ключевые направления реформы:

• Актуарное управление — долгосрочное прогнозирование финансовых обязательств с учетом демографии и заболеваемости;

• Риск-ориентированная модель — классификация медорганизаций по интегральному риск-скорингу;

• Цифровой антифрод-контроль — выявление приписок и искусственного завышения объемов;

• Единая цифровая архитектура — объединение всех процессов финансирования с использованием цифрового тенге.