Бесплатная медицина получит дополнительное усиление

Бесплатная медицина получит дополнительное усиление

-
Редактор Юлия Машковская
-
18
Фото с сайта ОСМС РК

Принятие новой Конституции не приведет к сокращению объема гарантированной медицинской помощи — напротив, ее финансирование будет расширено. Об этом на заседании правительства сообщила Аида Балаева.

Согласно изменениям в кодексе «О здоровье народа», к финансированию бесплатной медицины, помимо бюджета, «будут привлекаться средства международных организаций и национальных компаний». При этом страховой пакет ОСМС станет основным инструментом доступа к высокотехнологичным услугам.

«Объем гарантированной государством медицинской помощи сохраняется, а права граждан не только не ухудшаются, но получают дополнительное укрепление», — подчеркнула Аида Балаева.

Она добавила, что «страховой пакет станет эффективным инструментом доступа к большинству видов плановой и высокотехнологичной медицинской помощи», при этом право граждан на охрану здоровья остается неизменным.

