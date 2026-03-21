Реклама
Freedom broker
На главную Новости Шымкента Общество Ынтымақ күні: восьмой день декады Наурызнама

Ынтымақ күні: восьмой день декады Наурызнама

-
Редактор Юлия Машковская
-
8

21 марта в Казахстане отмечается «Ынтымақ күні» – восьмой день общенациональной декады Наурызнама, посвященный единству, солидарности и общественному согласию.

Этот праздник подчеркивает важность взаимного уважения, сплоченности и общих ценностей, которые объединяют общество.

«Ынтымақ күні» в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором идея единства находит отражение в культурных событиях, общественных инициативах и общей праздничной атмосфере, объединяющей людей разных поколений и взглядов.

Реклама
© Сетевое издание "otyrar.kz" 2009 - 2025. Свидетельство о постановке на учет № 16928-СИ выдано комитетом информации Министерства информации и коммуникаций РК 20.02.2018 г. Возрастное ограничение 18+ для детей, достигших восемнадцати лет. Хостинг Unihost.kz. Перепечатка разрешена только при выполнении Условий использования материалов.