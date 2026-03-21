Ынтымақ күні: восьмой день декады Наурызнама

21 марта в Казахстане отмечается «Ынтымақ күні» – восьмой день общенациональной декады Наурызнама, посвященный единству, солидарности и общественному согласию.

Этот праздник подчеркивает важность взаимного уважения, сплоченности и общих ценностей, которые объединяют общество.

«Ынтымақ күні» в рамках Наурызнама раскрывается как день, в котором идея единства находит отражение в культурных событиях, общественных инициативах и общей праздничной атмосфере, объединяющей людей разных поколений и взглядов.