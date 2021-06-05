5 июня отмечается День эколога.

К этой знаменательной дате в ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» приурочили награждение детей, принявших активное участие в Онлайн-Конкурсе, посвященному Всемирному дню охраны окружающей среды. Цель воспитание у детей экологической культуры, стремление самому беречь природу и призывать к этому окружающих

Призёров конкурса ко Всемирному дню охраны окружающей среды, руководство ПКОП, награждает в торжественной обстановке. Работы оценивали по двум возрастным категориям от 7-ми до 10-ти лет, и от 10-ти до 14-ти. В младшей подгруппе рисунок Ажимбета Динмухаммеда признан лучшим. Рисунок Мерей Абдикадир, призывающий беречь природу, получил высокую оценку у жюри

«Свой рисунок на конкурс я нарисовала за один день. Сюжет придумала сама. Призы мне понравились. Моя сестренка также участвовала в конкурсе и получила призы,-говорит призер конкруса Мерей Абдикадир.

Сохранить чистоту окружающей среды обязанность каждого человека, считает 14-летняя Лиза Путкова. Не случайно она назвала свою работу «Люди охраняйте природу». Девочка мечтает, чтобы все осознали ответственность за экологию любимого города.

Лиза Путкова, призер конкурса:»Я выиграла Гран- При в конкурсе видеороликов и второе место в конкурсе рисунков. Мой папа работает экологом на этом заводе. Родители с нами разговаривают и объясняют про окружающую среду, как необходимо беречь природу. Мы бережно относимся к экологии, все время за собой убираем мусор».

В ТОО «ПетроКазахстан Ойл Продактс» уделяют большое внимания вопросам экологии. Для уменьшения вредных выбросов в атмосферу на предприятии применяют новейшие технологии. Конкурс поможет расширить экологические знания среди детей, уверяют организаторы.

Сюйдун Цзэн, вице-президент по производству и стратегическому планированию ТОО «ПКОП»:»Очень рад, что дети наших сотрудников участвовали в конкурсе. На предприятии соблюдают все требования по охране окружающей среды и в целом экологии. Дети наше будущее, я надеюсь, они вырастут и будут работать на нашем заводе. Ведь их родители все делают для того, чтобы в любимый город был экологический чистым».

В онлайн конкурсе участие приняли 150 детей. Ребята постарались донести значение окружающей среды в жизни людей. Диар Исе это удалось. Он оказался в числе 33 призеров.

Дияр ИСА, призер конкурса «Мне 12 лет. Я занял третье место. Всем участникам, организаторам большое спасибо. Берегите природу. Ведь природа начинается с каждого из нас».

Организаторы заверили, конкурсы будут устраивать не только к знаменательным датам, они станут традиционными.