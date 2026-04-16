400 млн кубометров воды подано для промывки почвы

Шынар Оразова
Для улучшения мелиоративного состояния орошаемых земель Туркестанский филиал РГП «Казводхоз» провел работы по промывке почвы в Жетысайском и Мактааральском районах.

В общей сложности филиалом было подано 400 млн кубометров воды для промывки почвы на площади 94 тысячи гектар.

Проведены работы по влагозарядке почвы в Шардаринском районе.

Сейчас осуществляется подача воды для полива овощей и бахчевых культур. Промывка почвы необходима для выращивания хлопка. Чтобы получить хороший урожай, нужно снизить содержание солей.

